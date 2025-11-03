大谷のインスタグラムでもデコピン登場

異例の待遇だ。ドジャースは1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを下し、2年連続となるワールドチャンピオンに輝いた。一夜明けて2日（同3日）にMLB公式X（旧ツイッター）は「デコピンが2年連続、いやワンワンを達成した！」と、大谷翔平投手の愛犬デコピンを突如“起用”する投稿を行った。

MLB公式Xはこれまでも始球式や、大谷がインスタグラムなどにデコピンを投稿すると“イジッて”きたが、この日も愛あるポストを行った。大谷ユニを着用するデコピンがトロフィーを見つめ、背景に「2年連続ワールドチャンピオン デコイ」と添えた。

また投稿文では、英語で2年連続を意味する「back to back」に斜線を引き、「bark to bark」とジョークも。barkは犬の鳴き声を示し、ワンワンという洒落となっている。

大谷は2日に自身のインスタグラムを更新し、ファンに世界一連覇を報告。計11枚の写真をアップした最後の1枚にデコピンを添えた。また、この日はストーリーズ機能でもロジャースセンターをバックに撮影したデコピンを投稿して話題を呼んでいた。（Full-Count編集部）