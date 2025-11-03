»ØÌ¾Ï³¤ì¢ª¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹½¢¿¦¡¢·ÄÂç4ÈÖ¤ÎÁÇ´é¡¡°Õ¼±¤·¤¿¡È²«¿§¤º¤¯¤á¡É
·ÄÂç¡¦¾ï¾¾¤ÏÂç³ØÀ¸³èºÇ¸å¤ÎÁáÂç2²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¸òÂå¤·¤¿
¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÌµÇ°¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Âç³ØÀ¸³èºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£·ÄÂç¤Î¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¡£2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¤ÎÁáÂç2²óÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¡¢9²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÂåÂÇ¡¦ÄÚÅÄÂçÏºÊá¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë¾ù¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï0-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨Á´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¿ÊÏ©¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë²¼ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ»Âç³Ø¤Ø¡¢´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Âç³ØÌîµå¤ò½ª¤¨¤¿¾ï¾¾¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡184¥»¥ó¥Á¡¢89¥¥í¤Î¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿ÂÎ¤Ç·«¤ê½Ð¤¹¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£¾®³Ø3Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¿Æ¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ë½»¤ó¤À¡£Ãæ³ØÆþ³Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¡¦·Ä±þ¾ÅÆîÆ£Âô¤ÎÃæÅùÉô¡¢¹âÅùÉô¤ÇÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£¤½¤·¤Æ·ÄÂç¿Ê³Ø¸å¤â¡¢Á°Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë½Õ½©Ï¢Â³Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÉô¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£½Õ¤Î³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÂÇ·â¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÎÎ©Âç2²óÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï½é¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂç³ØºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¤Ï¡¢³«Ëë4ÈÖ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£10·î20Æü¤ÎÎ©Âç3²óÀï¤Çº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Øº£µ¨1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢3Æü¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£NPBÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ºòÇ¯·ÄÂç¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ¤âº£Ç¯¤Î¾ï¾¾¤ÈÆ±¤¸¡Ö3¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿À¶¸¶Àµ¸ã¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÌîµå¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Î³ô¤ò³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÇä¤ë»Å»ö¡×
¡¡Æ±30Æü¤Ë¤Ï¡¢·ÄÂçÌîµåÉô¤¬4Ç¯À¸Éô°÷¤Î¿ÊÏ©¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¡£°ìÎ®´ë¶È¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾ï¾¾¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¾ï¾¾¤Ïº£µ¨¿·¤¿¤Ë¡¢Ãæ±ûÉÕ¶á¤«¤éÀèÃ¼¤Ø¤«¤±¤Æ²«¿§¤¯ÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÉªÅö¤Æ¤ÈæúÅö¤Æ¤â²«¿§¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¥É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿§¤Ç¡¢¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ë¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ê·ÄÂç¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÏÁ´°÷ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¯¤·¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤¬¤â¤È¤â¤È¡Ê¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬²«¿§¤Î¡Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊÆ¹ñÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¡Ö¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡Ë¸½ºßÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦ÉôÌç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¤ò³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÇä¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÌÀ¤ë¤µ¤È¡¢ÅÜÅó¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¡¢Íê¤ì¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²«¿§¤òÅ»¤¦Ì´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Íè¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë