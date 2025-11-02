SNS更新

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を果たした。大谷は一夜明けてインスタグラムを更新。ファンに世界一を報告し、愛犬デコピンの写真も添えた。

大谷は第7戦に「1番・投手」で投打同時出場するも、投手としては3回途中3失点で降板となった。一方で打者として2安打含む3出塁だった。ワールドシリーズ7試合で打率.333、3本塁打5打点、出塁率.500、OPS1.278の好成績で勝利に貢献している。

現地で一夜明け、大谷はインスタグラムを更新。「2025 WORLD SERIES CHAMPIONS」と綴り、王冠の絵文字を2つ添えて連覇を報告した。ドジャースナインの集合写真、トロフィーを掲げる様子、デーブ・ロバーツ監督に持ち上げられる場面、シャンパンファイトでクレイトン・カーショー投手とハグを交わしたシーンなどを投稿した。

計11枚の写真をアップした中、最後に登場したのが愛犬デコピンだった。つぶらな瞳でカメラを見つめ、愛らしい姿を見せている。（Full-Count編集部）