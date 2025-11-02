運命のワールドシリーズ第7戦

【MLB】ドジャース 5ー4 Bジェイズ（日本時間2日・トロント）

ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第7戦が1日（日本時間2日）、トロントで行われた。ドジャースは同点で迎えた延長11回、スミスのソロで勝ち越しに成功。9回途中からマウンドに上がった山本由伸投手が11回まで締め、ワールドシリーズ3勝目をマーク。ファンからは「3億2500万ドルの理由だ」と賛辞の声が飛び交った。

ドジャースは1点ビハインドで9回を迎えたが、1死からロハスが同点弾。その裏にはスネルが1死一、二塁のピンチを招き、前日に先発した山本を投入。2死満塁のピンチを招いてクレメントに左中間への大飛球を打たれたが、背走した中堅パヘスがキャッチ。試合は延長戦に突入していた。

山本は11回に1死一、三塁のピンチを招いたが、遊ゴロ併殺に仕留めて胴上げ投手となった。単一WSでの3勝は2001年のランディ・ジョンソン以来となる偉業となった。

山本は2023年オフにポスティングシステムを利用してメジャーへ移籍。大争奪戦の末にドジャースと12年3億2500万ドル（約492億円）のメガディールを結んだ。ドジャース・大谷翔平投手を除けば、ピッチャーとしての歴代最高額で移籍。大舞台で活躍し、その価値を証明してみせた。

ネット上では「もう1億追加でくれてやるよ！」「彼にさらに3億2500万ドルを与えなさい」「確かに3億2500万ドルの契約で十分だ」と称賛の嵐だった。