運命のワールドシリーズ第7戦

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手」で投打同時出場。3回に先制3ランを許し、3回途中5安打3失点で降板した。防御率は4.43。最速100.2マイル（約161.3キロ）だった。

痛恨の一発だった。3回無死一、三塁。ビシェットに甘く入ったスライダーを捉えられた。バックスクリーン左へ伸びていく先制3ラン。マウンド上でガックリと肩を落とし、両膝に手をついた。

運命の第7戦は、粘りの投球となった。初回、スプリンガーの中前打で先頭打者を出したが、1死一塁からゲレーロJr.を99.6マイル（約160.3キロ）で見逃し三振に。二塁へスタートを切っていた一走・スプリンガーもアウトとなり、三振ゲッツーでピンチを脱した。

2回は先頭・ビシェットの四球、バージャーの右前打で無死一、二塁のピンチを招いた。2死からクレメントの右前打で満塁までピンチは広がったが、ヒメネスを99マイル（約159.3キロ）で空振り三振に仕留めた。マウンド上で雄叫びを上げた。しかし、3回に悲劇が待っていた。2回1/3を投げ、2四球3奪三振、5安打3失点だった。

バットでは初回先頭で中前打を放って出塁。三塁まで進んだものの、得点にはつながらなかった。初回のマウンドに上がる時点でユニホームは泥だらけだった。

前回登板だった28日（同29日）の第4戦で「1番・投手」で投打同時出場。WS初登板は7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点で、ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。93球を投げた前回登板から中3日での登板だった。

ドジャースが勝てば1998年から3連覇したヤンキース以来の2連覇で、9度目の栄冠。負ければブルージェイズが32年ぶり3度目の制覇となる。（Full-Count編集部）