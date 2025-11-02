ワールドシリーズ第7戦

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・投手」で出場。初回には出塁して、2度スライディング。ユニホームは泥だらけで、「大谷翔平早くもユニホーム泥だらけでやばい。1回なのに」と、マウンドに立った姿にファンが驚いている。

初回、大谷は第1打席で中前打を放って出塁。スミスの一ゴロで二塁へ、フリーマンの中飛で三塁へスライディングし、泥だらけの姿でマウンドに上がった。

初回から泥だらけの投手が投球……。現代では大谷でしかあり得ない光景に、ファンも驚き。X（旧ツイッター）では「ユニにもう泥が付いてる先発ピッチャーなんて、大谷くんぐらいだべな」「泥だらけの先発。朝から痺れるなー」「大谷くんワールドシリーズ最終戦先発なのに泥だらけユニホームや」「泥だらけのピッチャー、唯一無二の男、大谷翔平」と大谷の姿に注目する声があがっていた。（Full-Count編集部）