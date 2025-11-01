「Player of the Game」のアンケート

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。試合後には球団公式X（旧ツイッター）で恒例の「Player of the Game（試合の最優秀選手）」のアンケートが行われ、山本由伸投手が圧倒的な支持を集めた。

崖っぷちに追い込まれたドジャースの先発は、第2戦で9回1失点完投勝利を挙げた山本。2回までゼロに抑えると、3回にウィル・スミス捕手が適時打を放って先制した。さらに、不振に喘いだムーキー・ベッツ内野手が満塁から2点タイムリーを運んだ。山本はその裏に1点を失ったが、6回1失点の粘投を見せた。

9回は佐々木朗希投手が乱調でピンチを招いたが、タイラー・グラスノー投手が1死二、三塁からアンドレス・ヒメネス内野手を左飛にすると、エンリケ・ヘルナンデス内野手がすぐさま二塁へ送球。ミゲル・ロハス内野手との併殺打を完成させ、劇的な形で試合を締めくくった。

「Player of the Game」の候補はベッツ、キケ＆ロハス、そして山本の3パターンが挙げられた。午後4時過ぎに投票が締め切られ、4万3300票のうち山本は「78.4％」の支持を集めた。次いで「15.3％」がキケ＆ロハス、ベッツは「6.3％」という結果だった。

実際に投票したLAファンからは「ヨシはとにかくアメージング！ ドジャースの救世主だ」「ヨシの存在が僕たちがまだ生き残っている理由だ」「他に選択肢はないね」「ヤマモト。これで終わり」「明日勝ったらヨシがWSのMVPだ」と称賛が相次いだ。もっとも、「全員がMVPだ」「これは決められない」「ディーンがMVPだと思う」との声も。

アンケート結果は山本の圧勝だったが、全員で掴み取った勝利であることに間違いはない。いよいよ第7戦で今年のワールドチャンピオンが決まる。（Full-Count編集部）