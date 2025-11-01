±¿Ì¿¤ÎÂè7Àï¤Ï¡ÖÀèÈ¯ÍÎÏ¡×¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò°®¤ëÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµ¯ÍÑË¡
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤¤¤¯¤«¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç½Ð¤ë¤«¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¡×
¡¡µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´¿´î¤Ë¤ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½ÄÄ¹¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü¤Î·ãÀï¤ÇÊÌ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÊÄ¤á¤ëÄ¾Á°¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¤â¤¦µ¢¤Ã¤¿¤è¡×¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬±³¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎÂè7Àï¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç½Ð¤ë¤«¡£¤É¤Á¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¡×¡£»Ø´ø´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¤Ç¤Ïµß±çÅÐÈÄ¤«¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡Á°²ó28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Ç¤Ï7²óÅÓÃæ93µå¡£Ãæ3Æü¤ò¶õ¤±¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï±¦ÍãÉÕ¶á¤Ç¶¯¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¼¤ÆÅêµå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤Ï°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Àï¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅê¼ê¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´»î¹ç¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆóÅáÎ®¡£Âè7Àï¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿¿²Á¤Î¸«¤»½ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë