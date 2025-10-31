¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¼ç±é¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Î¡È¾®¤µ¤Ê¡É³Ú¤·¤ß¡£¡Ö°é¤Æ¤ë²áÄø¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡×
Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤Ç¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤À¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤ä¡¢Ìò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È
¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤ÎËöêã¡Ù¡Ø¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¡¢ESSEÆÉ¼Ô¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Ç¤â¿å¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ä«¤âÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÁ°¤ËÍ§Ã£¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢²È¤ËÍè¤Æ¿å¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¥Ð¥¸¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡×
ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»ÒÌòÇÐÍ¥¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÌò»þÂå¤ËÂç¿Í¤«¤éÎ¢¤®¤é¤ì¤ÆÀ¤´Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¡¢º£¤âÄË¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤¬¡¢Í£°ì¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ÈºÆ²ñ¡£¿ÍÀ¸¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿´¤Î¤È¤¤á¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤ÎÁà½Ä»Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÅÂå¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤É¤³¤«ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤ò¡È¥á¥í¡É¤È¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¡£
¡Ö¡È¥á¥í¡É¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡£²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¤Ï¡Ä
²á¹ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤Î¿´¾ð¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÒÌò»þÂå¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÂæËÜ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Èà¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁÛÁü¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖËÍ¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÈà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î½ý¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Èà¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤½¤¦¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Áê¼êÌò¤ÎÊý¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÀÄ½Õ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ï²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤â¤·¡¢ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´¤À¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡£ÉÔ°Â¤äÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤òÀÄ½Õ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤â¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
