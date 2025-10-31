ガンプラ「ＰＧ 1/60 トランザムライザー」、「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&ファンネルディスプレイセット」などを再販
BANDAI SPIRITSはガンプラ各種を再販。各商品の発売日や価格は以下の通り。
「ＰＧ 1/60 トランザムライザー」
2026年2月発送予定
価格：30,250円
予約受付開始：10月31日11時
『機動戦士ガンダムＯＯ』より、トランザムライザーをパーフェクトグレードシリーズで商品化。トランザムを発動した劇中のイメージをメタリック成形で再現し、ブレードアンテナには金属の質感を追求したコーティング加工を採用！ 新色のＬＥＤ発光ユニットを搭載したＧＮドライブが付属。スペシャルスタンド付属。
「RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー&ファンネルディスプレイセット」
2026年1月発送予定
価格：3,080円
予約受付開始：10月31日11時
「ＭＧ 1/100 ガンダムＴＲ－１［アドバンスド・ヘイズル］」
2026年1月発送予定
価格：6,050円
予約受付開始：10月31日11時
『ＡＤＶＡＮＣＥ ＯＦ Ｚ ~ティターンズの旗のもとに~』より、ガンダムＴＲ－1［アドバンスド・ヘイズル］を待望のマスターグレードキット化！ 頭部の高性能光学センサー・ユニット、展開機構を備えた腰部のサブ・アーム・ユニット等、特徴的な形状をマスターグレード準拠の造形で徹底再現。シールド・ブースターは２基付属し、バックパックにマウント可能。
「ＭＧ 1/100 新機動戦記ガンダムＷ ＥＷシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」
2026年1月発送予定
価格：3,520円
予約受付開始：10月31日11時
別売り ＭＳ本体に組み合わせて、『敗者たちの栄光』に登場する３機、「ガンダムデスサイズヘルＥＷ」、「アルトロンガンダムＥＷ」、「トールギスＩＩＥＷ」を再現可能なオプションパーツセットが登場！
