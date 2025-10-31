BANDAI SPIRITSはガンプラ各種を再販。各商品の発売日や価格は以下の通り。

「ＰＧ 1/60 トランザムライザー」

2026年2月発送予定

価格：30,250円

予約受付開始：10月31日11時

『機動戦士ガンダムＯＯ』より、トランザムライザーをパーフェクトグレードシリーズで商品化。トランザムを発動した劇中のイメージをメタリック成形で再現し、ブレードアンテナには金属の質感を追求したコーティング加工を採用！ 新色のＬＥＤ発光ユニットを搭載したＧＮドライブが付属。スペシャルスタンド付属。

・予約受付ページ

2026年1月発送予定

価格：3,080円

予約受付開始：10月31日11時

・予約受付ページ

「ＭＧ 1/100 ガンダムＴＲ－１［アドバンスド・ヘイズル］」

2026年1月発送予定

価格：6,050円

予約受付開始：10月31日11時

『ＡＤＶＡＮＣＥ ＯＦ Ｚ ~ティターンズの旗のもとに~』より、ガンダムＴＲ－1［アドバンスド・ヘイズル］を待望のマスターグレードキット化！ 頭部の高性能光学センサー・ユニット、展開機構を備えた腰部のサブ・アーム・ユニット等、特徴的な形状をマスターグレード準拠の造形で徹底再現。シールド・ブースターは２基付属し、バックパックにマウント可能。

・予約受付ページ

「ＭＧ 1/100 新機動戦記ガンダムＷ ＥＷシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」

2026年1月発送予定

価格：3,520円

予約受付開始：10月31日11時

別売り ＭＳ本体に組み合わせて、『敗者たちの栄光』に登場する３機、「ガンダムデスサイズヘルＥＷ」、「アルトロンガンダムＥＷ」、「トールギスＩＩＥＷ」を再現可能なオプションパーツセットが登場！

・予約受付ページ

(C)創通・サンライズ