ブルージェイズを応援するドレイク

【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）

世界的ラッパーのドレイクが29日（日本時間30日）、自身のインスタグラムを公開。応援するブルージェイズのワールドシリーズ第5戦の勝利を喜び、無安打に終わった大谷翔平投手を“挑発”した。

インスタグラムのフォロワーは1.4億人で、言わずと知れた大人気ラッパーのドレイク。ドジャースが敗れると、ストーリーズで大谷が笑顔の写真とともに「ONE MORE!」（もう1回！）と投稿。さらに、大谷が3回に膝をついて空振り三振に倒れ、崩れ落ちる中でベンチに戻ろうとするイェサベージの写真を添え、「イェサベージはもうベンチに向かってるぜ、ボス（笑）」と綴った。

カナダ出身のドレイクは24日（同25日）のワールドシリーズ第1戦をロジャースセンターで観戦していた。

過去には野球以外のスポーツでも応援した選手、チームが不幸な結果となり「ドレイクの呪い」として知られた。大谷への挑発は、トロントでどのような結果になるだろうか。（Full-Count編集部）