佐久間大介、“横綱級”豪華な差し入れエピソードに霜降り明星・せいやが驚き「Snow Man、そんな生活してるの？」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、俳優・石井杏奈が30日、都内で行われた新作ゲーム『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』発売記念＆新TVCM発表会に登壇した。
【集合ショット】カラフルでカワイイ！色とりどりの衣装で登場した佐久間大介＆石井杏奈ら
CMの撮影では一緒にゲームをプレイし絆を深めた3人。さまざまな地方に実際にライブで訪れる佐久間は「僕たちはドームツアーとかやらせていただくんですけど東京ドームのビジュアルがあったり、ナゴヤドームもあったりして、ここの会場なら地図だとこのへんなんだ、って知ることができる」と感心。
さらに「ナゴヤドームでいうと、このテーブルくらいの桶に入ったひつまぶしをスタッフさんが差し入れで用意してくれるんですよ。それを分け合って食べるんです」と豪華な差し入れを紹介すれば、せいやは「Snow Man、そんな生活してるの？横綱やん」とびっくり。
佐久間は「ひつまぶしの物件もあるのでそこも買い占めたい」と声を弾ませ「ライブ会場でホテルをついたら、その地域をまわってみたい」と興味津々だった。
3人が出演する新テレビCM「東日本からいきます？篇」「西いっていいすか？篇」は30日より公式サイトにて公開、31日よりテレビ放映開始。「かつめしの思い出篇」「キングに！カードでえらいことに！篇」には陣内智則、ケンドーコバヤシが出演する。
