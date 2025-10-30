大谷は選手会のMVP、ナ最優秀選手賞を逃す

メジャーリーグ選手会（MLBPA）は29日、選手間投票で選ぶナ・リーグ最優秀選手賞を発表。ドジャース・大谷翔平投手は選ばれず、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が選ばれた。SNSでは驚きの声が上がっている。

大谷は今季リーグ2位の55本塁打を放ち、打率.282、102打点。20盗塁、OPS1.014と好成績を残した。2年ぶり復帰となった投手では14試合登板で1勝1敗、防御率2.87。47回を投げて62奪三振、WHIP1.04をマークした。

ナ・リーグ最優秀選手賞には、大谷の他に56本塁打＆132打点の2冠に輝いたシュワーバー、43本塁打に加えてともにリーグ1位の38盗塁＆出塁率.396を記録したメッツのフアン・ソト外野手が選ばれていた。大谷は本塁打、打点こそシュワーバーに1位を譲ったものの、打率、安打数、OPSなどでは上回っていた。

大谷はエンゼルス時代の2021に両リーグの年間最優秀選手とア最優秀野手をW受賞。2023年にア最優秀野手、54本塁打＆59盗塁をマークした昨年はナ最優秀野手に選出されている。今年は両リーグの年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」にも最終候補入りしていたが、60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手に譲っている。

ナ・リーグ最優秀選手賞は選手間の投票で選ばれる。SNSでは「驚いた。年間最優秀がローリーはわかるけど、NLシュワーバーか」「判断基準が読めない」「冗談だろ？」「まじかいな」と驚きの声が寄せられた。（Full-Count編集部）