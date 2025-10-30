noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第15回は「PTA、オンラインサロン…所属コミュニティ間嫉妬地獄！」です

PTAのグループLINE

うわー。またグループLINEの未読が２０件以上になっている。

今年はPTAの役員になり、月に最低１回は集まったりLINEグループでやりとりをしたりしている。女性１１名、男性１名だ。

半年が経ち、だんだん仲良くなる人たちもいて「Nintendo Switch２ゲットしたよ」だの「昨日のドラマ観た？」だのと関係ない雑談でも頻繁に通知が鳴る。

微妙な人間関係もできていて、ときおり「その言い方はやめた方が……」なんていうやりとりも見かけ、狭いコミュニティ特有の空気にウッとなる。

正直なところ、あまり関わりたくないというのが本音だ。「本を出しているなんてすごーい」と持ち上げられたかと思えば、作業をするたびに「すいませんね、こんなすごい人にこんなことさせて」と、褒めているんだか嫌味なんだか分からない対応をされる。仕事でLINEの返事が遅れ、「遅くなりました！」と送った際に「斉藤さんはお忙しいから（笑）」といった返信が来ることもある。

なんなんだ、そのカッコ笑いは？ てか、あんた誰？ みんなニックネームで、アイコンは子どもやペットの写真で、誰が誰だかわかんないんだよ！ とムカっとくるが、子どもが人質なのでニコニコしておくしかない。

そして、もしかしたら嫉妬されているのかもしれないな……とも思う。

このLINEグループで日々繰り広げられる小さな戦いは、私たちが社会で所属するあらゆるコミュニティの縮図にも思える。そこには嫉妬が必ず存在する。

所属できていることの安心感

１０年ほど前、子育てブログを書きはじめた頃に、５０名程が所属するブロガーのオンラインサロンに入ったことがある。有名なブロガーが運営をしており、ホームページの作成方法や読者に読まれる書き方などを直接学べて月額千円だった。

初めはホームページを作りたかっただけだったが、facebookで交流している人たちを眺めているうちに話しかけたくなってきて「〇〇さんの記事読みました！ 面白かったです。ちなみに私もこんな記事書いています！」などとコメントをするようになった。

毎日挨拶を交わすような人もでき、「斉藤さんのブログ面白いね！ 才能あるよ」と褒められるようになると「やっぱそうだよね？ ムフフ」と調子に乗りはじめ、少しずつ図々しくなり…。

仕事を辞め、子どもを産んで数年間、大人と話す機会がない毎日を送っていた私は、久しぶりに社会と繋がれた気がした。お母さんでしかなかった自分が「斉藤ナミ」として過ごせることや、書いたものを評価してもらえることは、個人のアイデンティティを再構築できたし、社会のどこかに所属できていることに、とても安心した。

サロンでの立場が自分の中でどんどん大事なものになりつつあった。そして、自分の評価が気になり、積極的にオーナーや運営メンバーに気に入られる発言や行動をとるようになってしまう自分がいた。

オーナーや公式アカウントからの発信には必ず拡散協力をしたし、サロン内でボランティアの協力を求められたらできるだけ手を挙げた。

「やりがい搾取」だとはちっとも思わなかった。必要とされ、感謝され、認められることが嬉しくて、自分で望んでやっていた。

オンラインサロンは嫉妬の巣窟だった

オーナーにSNSで紹介してもらえるようになると私のフォロワーが爆増した。そうするとそれまで歓迎してくれていた古参メンバーにもだんだん煙たがられ、陰口を叩かれるようになる。

「主婦は時間あるから」「あの程度の文章じゃサロンの外では通用しない」「フォロワーが多くてオーナーのお気に入りだもんね」「喜ばせ組みたい」

そんな言葉がfacebookグループの外、彼ら個人のSNS間で交わされていた。

たまたま、X（旧：Twitter）で、あるメンバーが個人的につぶやいていたのを見かけてしまったのだ。他のメンバーもそこにコメントをして盛り上がっている。

……これ、絶対私のことだ。

血の気が引いた。ついさっきfacebookで「昨日のブログも面白かったよ」って言ってくれてたのに。

オンラインサロンは嫉妬の巣窟だった。誰がよりオーナーの寵愛を受けるか、誰がより高い地位に立つかを巡る陰湿で人間臭い競争をしていたのだ。

自分が中堅メンバーになってくると新しい人を迎える立場になる。若くてかわいい女の子や、斬新なアイデアや発言であっという間に場の空気を持っていってしまう人が現れると、今度は私が嫉妬する側に回った。

うわ、この人は選ぶ言葉にセンスがある。オーナーも新鮮な才能に特別な視線を送っている気がする。どうしよう……この地位を奪われたくない！ ぐぬぬ……！ もっともっと頑張らなきゃ！

コミュニティ内の自分の序列を守るため、承認欲求を満たす場所に居座るため、オーナーの寵愛を受けるために全力を注いだ。この集団を追放されたら死ぬ！ とまで思った。

ところががむしゃらに活動をしているうちに、なんと、オーナーが不祥事を起こし、今で言う大炎上したのだ。

教祖のように崇められていたカリスマオーナーも、一皮向けばただのセクハラ親父だった。才能に対する特別な視線じゃなくて、ただのエロい下心だった。そうなると途端にキモく思えてくる。なにあのメガネ、超ダサいじゃん。あんな変なメガネかけてるなんて、ろくなヤツじゃない。

ようやく目が覚めた。孤独な主婦だったばかりに、久しぶりに自分の居場所ができたことが嬉しかったし、そこでのヒエラルキーを守ることに必死ですっかり我を失っていたのだ。

しばらくして、そのオンラインサロンは閉鎖された。

PTAのLINE通知はミュートにしちゃおう！

私は家事育児もおそろかにして、毎月千円払ってまで、なんでこんなに時間を費やしていたんだ。オンライン上での繋がりでしかない場所から離れたくらいで死ぬわきゃない……アホか。

私のように根底に孤独感を抱え、誰かと繋がりたいと願う人間にとって、オンラインサロンは承認欲求を満たすためのブラックホールだった。

狭いコミュニティの中で孤独や承認欲求を癒そうとした結果、私が味わったのは虚無だけだった。

今となってはどうしてあれほど熱中していたのか、自分でも理解できない。

もう二度と一つの場所に自分の全てを捧げるようなことはしたくない。むしろ、自分の価値や承認は複数の居場所に分散させた方が、精神的な自立に繋がるのではないだろうか。

あれから私はどのコミュニティでも嫉妬の気配が漂う場面では静かに一歩引いて傍観するように心がけている。

ああ。またPTAのLINEの通知が鳴っている。

また雑談か。そういうのはよそでやってくれよ。いや、もしかしたら既に「PTA〇〇（裏）グループ」が作られていて「斉藤さん調子に乗ってない？」とか言われているのかもしれない。ああ怖い怖い。

あの頃の私だったら「斉藤さんは忙しいから（笑）」の裏にあるメッセージを受けとって、どうにかして「仕事中でも反応できる私」を演出し、地位を守ろうと躍起になっていたかもしれない。



もうPTAのLINE通知はミュートにしちゃおう！

そろそろ夕飯を作らないと。それから、次の嫉妬マニアのテーマも考えたい。

〇〇君ママのおっしゃる通り！ 私に他人の嫉妬のゲームに参加してる暇な時間はない。

自分の嫉妬を描くので忙しいのだ。