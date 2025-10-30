NAOYA×冨田侑暉『セラピーゲーム』舞台化決定 原作・日ノ原巡氏「とてもぜいたくでうれしい」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉がW主演を務める、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』が、舞台化される。ドラマキャストが続投出演する。
【写真】デート中？ラブラブなNAOYA & 冨田侑暉
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の賭けから始まる恋を描く。
舞台『セラピーゲーム』は、ドラマ最終話から約1ヶ月後の2026年1月16日から25日にわたって、東京・日本青年館で上演される。ドラマで湊役のNAOYA、静真役の冨田侑暉、樹役の佐藤瑠雅、翔平役のHAYATOが続投出演。ドラマ最終話から約1ヶ月後に、ドラマで見ていた世界を劇場で体感できる。
舞台版では、原作の持つ繊細な世界観を美しい楽曲、映像演出、パフォーマンスなど、演劇ならではの表現を交えて表現する。さらに、ドラマとは少し異なるストーリー展開や日替わりシーンなどもあり、ドラマと舞台を合わせて観ることで、『セラピーゲーム』の世界観をより奥深く楽しめる。
脚本は『刃牙THE GRAPPLER STAGE』『前田慶次かぶき旅 STAGE&LIVE』『舞台ハイスクール！奇面組』などを手掛け、巧みな構成に定評のある田中大祐氏、演出は『reading live Story of Aesops』『サイレントヴォイス』『Tokyo Kaidan Collection 牡丹灯籠』などを手掛け、耽美的な世界観と美しい演出を得意とする相原雪月花氏が務める。
【コメント】
■日ノ原巡氏（原作）
セラピーゲームが舞台化…！正直きょうまでずっと半信半疑だったんですが、どうやら本当に実現するようで…改めて震えています。
ドラマが終わってさびしくなっても、今度は舞台の上で湊＆静真、そして翔平＆樹をはじめとしたサブキャラクターたちに会えるなんて、とてもぜいたくでうれしいことです。ありがたいです。
紙や映像の世界とは異なり、生身の役者さんが目の前で創り上げていく舞台『セラピーゲーム』の世界は、一公演一公演が特別なものになると思います。観客の皆さんも一体となって楽しんでくださる素敵な舞台になればうれしいなと願っています！
【写真】デート中？ラブラブなNAOYA & 冨田侑暉
原作は、シリーズ累計130万部を突破し、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡氏による人気作。獣医を志す失恋したての“スパダリ”候補生・静真（冨田）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の賭けから始まる恋を描く。
舞台版では、原作の持つ繊細な世界観を美しい楽曲、映像演出、パフォーマンスなど、演劇ならではの表現を交えて表現する。さらに、ドラマとは少し異なるストーリー展開や日替わりシーンなどもあり、ドラマと舞台を合わせて観ることで、『セラピーゲーム』の世界観をより奥深く楽しめる。
脚本は『刃牙THE GRAPPLER STAGE』『前田慶次かぶき旅 STAGE&LIVE』『舞台ハイスクール！奇面組』などを手掛け、巧みな構成に定評のある田中大祐氏、演出は『reading live Story of Aesops』『サイレントヴォイス』『Tokyo Kaidan Collection 牡丹灯籠』などを手掛け、耽美的な世界観と美しい演出を得意とする相原雪月花氏が務める。
【コメント】
■日ノ原巡氏（原作）
セラピーゲームが舞台化…！正直きょうまでずっと半信半疑だったんですが、どうやら本当に実現するようで…改めて震えています。
ドラマが終わってさびしくなっても、今度は舞台の上で湊＆静真、そして翔平＆樹をはじめとしたサブキャラクターたちに会えるなんて、とてもぜいたくでうれしいことです。ありがたいです。
紙や映像の世界とは異なり、生身の役者さんが目の前で創り上げていく舞台『セラピーゲーム』の世界は、一公演一公演が特別なものになると思います。観客の皆さんも一体となって楽しんでくださる素敵な舞台になればうれしいなと願っています！