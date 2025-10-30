クイックの本質とは？ 球速・コントロール向上の鍵は“重心を力強く動かす”

投手のクイックモーションは、相手の盗塁を防ぎ、打者のタイミングを外す技術だ。一方で途端に球速が落ちたり、コントロールが乱れたりする現象は珍しくない。中学硬式野球で日本一の経験を誇る「関メディベースボール学院」（兵庫）の藤田真悟トレーナーは「クイックこそ、しっかり準備できれば速い球が投げられる」と指摘する。多くの子どもたちが陥る罠は、肩だけでクイックしようとする点にあるという。

藤田トレーナーによれば、クイックの本質は「必要な動作をどれだけ素早く行えるか」。しかし実際には、肩を一生懸命速く動かすだけで、パワーが伴っていない選手が多いという。「大きなテークバックが使えず、腕だけで投げようとするから球速が下がる。そして腕を振りすぎてコントロールも乱れる」と指摘する。

問題の解決策は、パワーの源となる下半身の動きにある。ポイントは体の重心をしっかり動かして体重移動（並進運動）をすること。「重心は骨盤の中、おへそと股間の間にある。この重心を力強く動かせるかが速い球を投げる鍵になる」。そこで、藤田トレーナーはゴムチューブを使ったトレーニングを推奨している。

やり方はゴムチューブの片方の端を壁や柱にくくりつけるか、練習パートナーに持ってもらい、反対側の端は片方の足首に巻く。そして片足立ちになり、チューブを巻いた足を外へ、内へと動かしていく。これで内転筋が鍛えられ、内に締める力で体の軸が安定するという。

「ランナーが出たら人が変わってしまう」投手も、下半身からの加速を生むトレーニングを繰り返せば、クイックモーションでも通常投球に近い威力とコントロールを発揮できるようになる。野球少年たちは、下半身の力をうまく使う感覚を身につけることが大切だ。（First-Pitch編集部）