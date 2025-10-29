鷹・山川穂高がシリーズタイ記録の3戦連続HR

■ソフトバンク 3ー2 阪神（29日・甲子園）

阪神は29日、甲子園で行われたソフトバンクとの「SMBC日本シリーズ2025」第4戦に2-3で敗れた。打線は3点ビハインドの8回に佐藤輝明内野手の4戦連続となる適時打と、大山悠輔内野手の内野ゴロで2点を返したが、あと一歩届かなかった。対戦成績は1勝3敗となり、2年ぶり3度目となる日本一に向けて崖っぷちに立たされた。

ソフトバンクは2回、先頭の山川穂高内野手がシリーズ記録に並ぶ3試合連続の3号ソロをバックスクリーンに運んで先制。5回1死満塁では柳町達外野手が犠飛を放ち、リードを広げた。6回2死二塁で代打の近藤健介外野手が右前へ適時打を放ち、3点目を奪った。

阪神は相手先発の大津亮介投手に対して2回、3回と得点圏に走者を進めたが、あと一本が出なかった。8回は先頭の近本光司外野手の中前打と、中野拓夢内野手の四球で好機を演出。この回に2点を返したが、9回は相手の守護神、杉山一樹投手の前に得点を奪うことができなかった。

先発の高橋遥人投手は4回まで山川のソロによる1失点と踏ん張ったが、5回に周東佑京内野手の打球が左腕付近に直撃。降板を余儀なくされるアクシデントにも見舞われた。

阪神は25日の第1戦を2-1で逆転勝ち。26日の第2戦は1-10で落とし、甲子園に舞台を移した28日の第3戦は1-2で競り負けていた。30日の第5戦も甲子園で行われる（Full-Count編集部）