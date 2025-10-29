子どもから鍛えることで「軸がブレない」…投球フォームを整える“お尻歩き”

野球で投げる動作は、片足でバランスをとる瞬間が必ず訪れる。中学硬式日本一の経験がある「関メディベースボール学院」（兵庫）の藤田真悟トレーナーによれば、多くの子どもたちが、投球時に体のバランスを崩してしまうという。投球フォームが安定しないことで、コントロールが悪くなるだけでなく、肩や肘に余計な負担がかかることもある。その改善につながる「お尻歩き」のドリルを紹介する。

藤田トレーナーは長年、子どもたちを指導するなかで「ボールを投げる際に軸足で立った時、傾きが起こったりとか、なんとかバランスよく立つために姿勢を崩したりする子がいる」と指摘する。これは足元ではなく、骨盤の傾きが左右に行き過ぎてしまうことが原因だ。右投げの場合、投げる際に左足を浮かせると、左骨盤部分の支えがなくなってしまう。その際、重心をコントロールすることが苦手な子は、無理やり体勢を整えようとして、かえってバランスを崩して投げてしまう。

藤田トレーナーは「その時に大切なのは、骨盤をできるだけ水平にキープできるかどうか」とアドバイスを送る。そのカギを握るのが、肋骨と骨盤をつなぐ体幹の筋肉だ。この部分の締め方、強化方法を身につけることが安定した投球フォームにつながる。

そこで藤田トレーナーが勧めるのが「お尻歩き」という練習法だ。長座の姿勢から、左右のお尻を交互に浮かしながら前進していく。ポイントは体の軸をぶらさないこと。頭が左右に振れたり、体が傾いたりせず、上半身の姿勢を真っすぐにして前に進むことを意識する。

日々の練習に取り入れることで、投球に必要な体幹の筋肉が鍛えられ、軸がブレないフォームが身につく。小学生の時期に体の土台となる体幹を鍛えておくことで、将来的により速い球を投げられるようになるだけでなく、怪我のリスクも減らすことができるだろう。（First-Pitch編集部）