「正面から投げる」ことで“体の開き”を抑えるティー打撃の秘密

野球少年・少女の多くが打撃の課題に挙げる「体が早く開く」という悩みは、なかなか理論・理屈を理解させることは難しい。巨人やWBCでチーフスコアラーを務めた“分析のプロ”三井康浩氏は、この課題に対して阿部慎之助氏や落合博満氏が現役時代に取り組んでいたティー打撃が効果的だと解説している。往年の“大打者”が実践していた方法は子どもにも応用可能な簡単なメニューとなっている。

三井氏は、現役時代の両選手の特徴を振り返り、阿部氏は上半身の開きが早くなると打撃が崩れるため、体の開きを極限まで抑える練習を行っていたという。一方、落合氏はボールを“手で捕まえる”という意識が強く、下半身をあまり意識せず、ボールを手で先に捉えるイメージで練習をしていた。2人が共通して取り組んだ練習法が、体の正面に向かってボールを投げるティーバッティングだ。

この練習では、投げ手が打者の体の正面、中心線に向かってボールを投げることが重要だ。打者は内転筋を少し締めて下半身をあまり使わず、体の正面でボールを捉える。「ボールが前から来ると打ちに行くので開いてしまう。後ろから来る時も開いてしまう」と三井氏。正面から来るボールなら、体の開きを我慢せざるを得ないため、効果的というわけだ。

このティー打撃を繰り返すことで、上半身と下半身の連動が身につき、タイミングのずれを修正できる。体の開きが早い選手や、バットが出てこない選手にとって非常に効果的な練習となる。

子どもの場合、「先にお尻を回せ」と指導されると、言葉通りに下半身が先に回ってしまい手が出てこない傾向がある。さらには、速いボールに対しては肩が先に回ってしまい空振りになりがちだ。三井氏は「そういう時にはこの練習をさせて、上と下を合わせる」ことを勧めている。上半身と下半身の連動が自然に身につき、打撃の安定感が増すという。

この方法は、プロ野球を代表する名打者が実際に行っていただけに説得力がある。体の開きを抑えながらもタイミングよく打球を飛ばす技術は、野球少年たちの打撃力向上に大きく貢献するだろう。手軽にできるため、自宅や少ない人数でも取り組める点も魅力だ。（First-Pitch編集部）