「調子の良い選手」「技術が高い印象がある」プレミア首位アーセナル戦に臨むパレス鎌田大地、エミレーツのグーナーたちが警戒「彼にパスを出させてはいけない」【現地発】
10月26日に開催されるプレミアリーグ第９節で、日本代表MFの鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが首位のアーセナルと敵地エミレーツで対戦する。
この試合のキックオフ前にエミレーツのアーセナルファンを直撃。パレスの司令塔である鎌田の印象を質問してみると、年配の男性はこう答えてくれた。
「彼のプレーを毎試合見ているわけではないから、詳しいわけではないんだけど、パレスの中盤の選手だよね？調子の良いチームの中心を担う選手だからアーセナルは注意しなければいけないよ」
また10代の男性は「技術が高い印象があるよ」と回答。20代の男性２人組も「調子の良い選手だ。とにかく彼にパスを出させないようにしなければ」と話してくれた。
そんな鎌田はアーセナル戦の先発に名を連ねた。試合は日本時間で23時キックオフ予定、どんなパフォーマンスを見せてくれるか楽しみだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
