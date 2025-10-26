ワールドシリーズ第2戦

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦前にキャッチボールを実施。前日には「We don’t need you（お前はいらない）」の大合唱で煽られたブルージェイズファンにも、練習後にはいつも通りボールを投げ入れてプレゼントした。

大谷は前日の第1戦の第5打席で「We don’t need you」の大合唱を浴びた。2023年オフにFAとなった際にはトロント行きの飛行機に乗った“誤報”が報じられるなど、大谷加入の肩透かしを食らったブルージェイズファン。ワールドシリーズ第1戦はスタメン発表の際に大ブーイングを浴びせ、慣れた様子の大谷はニヤリと笑顔を見せていた。

第2戦前に会見を行ったロバーツ監督は「彼はチャントを理解していなかったと思う」「ショウヘイについて、私はこの言葉をたくさん使ってきたのだが、彼はそういうのは本当にうまく区別できる選手だ。そういうのが彼にそこまで影響を与えるとは思えない」と話していた。

その後キャッチボールを行った大谷は、終わった後はボールをスタンドに見せつけてアピール。スタンドのファンに向かって左右に体を動かして煽った後、ボールを投げ入れてグラウンドを後にした。（Full-Count編集部）