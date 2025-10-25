大谷にとって初のWSでの一発

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

敗れはしたが敵地で存在感を放った。ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・指名打者」で出場。7回の第4打席でWS初本塁打を放つと、解説を務めたジョン・スモルツ氏は「（本塁打は）予想できました」と、打って当然かのようにコメントした。

9点をリードされて迎えた7回1死一塁、大谷は右腕フィッシャーの低めのカーブを捉えると、打球は高々と舞い上がり右翼席に消えた。米放送局「FOXスポーツ」で実況を務めたジョー・デービス氏は「ライトへ上がった……下がる……入った。ショウヘイ・オオタニが空高く上がる本塁打を打ちました。オオタニは失投を逃しませんでした」と、その瞬間の様子を伝えた。

スモルツ氏は「グレートな打者に対してその球を投げてはいけません」と配球を指摘し、変化球を逃さなかった大谷を称えた。続けて「（本塁打は）予想できました。彼にとって完璧なコースに落ちました。そして今年何度もやっているスイングです。60回を超えましたか？」と問いかけると、デービス氏は「これで61回目です」と回答。レギュラーシーズンとポストシーズン合わせて61本目となる一発に、通算213勝154セーブの殿堂入り投手も脱帽していた。

実況のデービス氏は、ダイヤモンドを一周する大谷の姿にも注目。「今まで私が見ていた中で最速のベースランニングですね。トミー・エドマンのすぐ後に続いて（ホームイン）」と、颯爽とベンチに下がった様子を見逃さなかった。大量リードを奪われていただけに、大谷の胸に期するものがあったのかもしれない。（Full-Count編集部）