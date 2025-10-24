妻・母親業はタスクの連続。そんな毎日で自分のことをあと回しにしている人も多いのでは？ 日々をハッピーに過ごすには、ちょうどいい“自分ファースト”な暮らし方を見つけるのが大切です！ 今回は、整理収納コンサルタントの本多さおりさんに、自分時間を確保するためのコツを教えてもらいました。

がんばりすぎず、日々のささやかな楽しみを大切に

小学生の息子2人の子育てをしながら、整理収納コンサルタントとして活躍し、充実した毎日を過ごす本多さおりさん。

【写真】「自動調理鍋」を2台使い

「無理して自分だけがんばっても、疲れて機嫌が悪くなり、自分も家族も幸せになれないと実感しています。だから、まずは自分優先。とりためたテレビ番組を観たり、友達と会ったり、体を動かす時間をつくるなど、日々のささやかな楽しみを大切にしています」（本多さおりさん、以下同）

自分の時間を生み出すために、収納や家事動線を工夫するのは本多さんの得意技。今回はさらに、便利なグッズや家電に頼ったり、苦手な家事は「ながら」で楽しく乗りきるなどの、すぐマネできる“家事の時間と手間の手放しテク”を教えてもらいました。

●本多さおりさんのある日のスケジュール

・5：50 起床

・6：00 オンラインで朝ヨガ【自分時間】

・6：30 朝ごはんの準備

・7：50 子どもたちを送り出す、家事＆コーヒータイム【自分時間】、Amazonで消耗品購入

・9：00 始業

・13：00 ランチ【自分時間】

・15：00 終業。下の子が帰宅・母業スタート

・19：00 夕食、夜の家事

・21：00 お風呂で録画したドラマ視聴【自分時間】。防水のポータブルテレビはお風呂でも活躍。ドラマをゆったり鑑賞。

・22：00 就寝

“私を助けるもの”にはとことん頼る

“もの”で家事の手間と時間が省けるなら、自分のためにも課金する価値ありと判断。

「便利な家電は、今後も隙（すき）あらば取り入れたいと思っています」

●買って後悔なしのお掃除ロボット

毎朝ささっと床にあるものを片づけ、イスを机に上げてお掃除ロボットの通り道をつくる“ルン活”が本多さんの日課。

「床の掃除をおまかせしている間に、ほかの家事を片づけます」

●2台使いにしたら世界が変わった自動調理鍋

「料理が苦手なので、材料を切って入れるだけでメインが完成する電気調理鍋に助けられています」

1台で炊飯、もう1台でカレーなど、2台使いでフル活用。

●苦手なアイロンがけも劇的にラクに

服をハンガーにかけたままシワを伸ばせるスチーマーのおかげで、面倒なアイロンがけから解放！

「洗濯機のそばに置き、洗濯後すぐ使えるようにしています」

●毎日食べるものは手づくりするとゴミ捨ての手間が減る！

ヨーグルトメーカーと、炭酸水メーカー。

「どちらも毎日使っています。ストック管理の手間と、パッケージのゴミが減り、いいことずくめです」

自分の時間は毎日必ずとると決める！

有料のオンライン朝ヨガを申し込んで早起きのモチベーションに。

「ほかにも、忙しかった日はテレビを観ながらお風呂にゆっくりつかるなど、毎日必ず自分の時間をとります。これで日々が充実し、家族と穏やかに過ごせるんです」