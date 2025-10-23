ドラフト会議2025の1巡目指名選手

写真拡大

◆ 各球団の指名は…

　2025年度のプロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。

　　注目の即戦力内野手の創価大・立石正広は広島・日本ハム・阪神の3球団が競合し、阪神が交渉権を獲得。高校生ナンバーワン右腕・健大高崎の石垣元気はロッテ・オリックスの2球団が競合した結果、サブロー新監督が当たりくじを引いたロッテが交渉権を獲得した。

　社会人・鷺宮製作所の竹丸和幸は巨人が指名し1本釣り。歴代最多の高校通算140本塁打を放ったスタンフォード大の佐々木麟太郎はDeNAとソフトバンクの2球団が競合し、ソフトバンクの城島CBOが交渉権を引き当てた。

　ドラフト会議2025の指名選手一覧は以下の通り。

▼ ドラフト1位指名一覧

【ソ】佐々木麟太郎


【日】大川慈英


【オ】藤川敦也


【楽】藤原聡大


【西】小島大河


【ロ】石垣元気

________________________________

【神】立石正広


【De】小田康一郎


【巨】竹丸和幸


【中】中西聖輝


【広】平川蓮


【ヤ】松下歩叶