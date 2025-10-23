◆ 各球団の指名は…

2025年度のプロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。

注目の即戦力内野手の創価大・立石正広は広島・日本ハム・阪神の3球団が競合し、阪神が交渉権を獲得。高校生ナンバーワン右腕・健大高崎の石垣元気はロッテ・オリックスの2球団が競合した結果、サブロー新監督が当たりくじを引いたロッテが交渉権を獲得した。

社会人・鷺宮製作所の竹丸和幸は巨人が指名し1本釣り。歴代最多の高校通算140本塁打を放ったスタンフォード大の佐々木麟太郎はDeNAとソフトバンクの2球団が競合し、ソフトバンクの城島CBOが交渉権を引き当てた。

ドラフト会議2025の指名選手一覧は以下の通り。

▼ ドラフト1位指名一覧

【ソ】佐々木麟太郎



【日】大川慈英



【オ】藤川敦也



【楽】藤原聡大



【西】小島大河



【ロ】石垣元気

________________________________

【神】立石正広



【De】小田康一郎



【巨】竹丸和幸



【中】中西聖輝



【広】平川蓮



【ヤ】松下歩叶