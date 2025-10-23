大谷がトロントへ移動

ドジャースは22日（日本時間23日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、大谷翔平投手がカナダ・トロントへ移動する写真を公開した。この投稿に米メディアも続々注目していた。

大谷は24日（同25日）にブルージェイズとのワールドシリーズを戦うため、トロントへ向かった。白のTシャツ、黒のパンツというシンプルな格好。帽子を後ろ向きに被り、首にはヘッドフォンをかけている。視線は前へ向けられている。

大谷の“トロント行き”と言えば、2023年12月、エンゼルスからFAとなっていた際に、「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が「オオタニがトロント行きの飛行機に乗っている」と投稿。大谷がブルージェイズと契約するのでは、との噂が駆け回った。

このこともあり、今回の“リアル・トロント行き”を米メディアも続々注目。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は「ショウヘイ・オオタニは今日トロントに向かっている」とモロシ記者のコメントをイジるように呟いた。

カナダのスポーツ専門メディア「ザ・スコア」も反応。「Breaking（速報）」と銘打って「オオタニがついにトロント行きの飛行機に乗った」と苦笑いでコメントしていた。地元ラジオ局「KNBR」のトレーシー・スランダラーさんも「ショウヘイ・オオタニがトロント行きの飛行機に乗ったわ。レッツゴー！」と投稿していた。（Full-Count編集部）