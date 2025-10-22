ロバーツ監督も称えた大谷翔平のMVPトロフィー“返却”

大谷翔平投手が見せた行動に指揮官も絶賛の言葉を並べた。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、オンライン会見で大谷がMVPトロフィーを“返却”したことに言及。指揮官も称えた振る舞いに、ファンも改めて「素晴らしい心意気」とコメントを寄せている。

大谷は17日（同18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、打っては史上11人目の1試合3本塁打、投げては7回途中10奪三振無失点の好投の活躍でMVPを獲得した。しかし球団関係者によると、19日（同20日）にクラブハウスで見つかったMVPトロフィーの名前部分に「Shohei Ohtani」の文字はなく、「TEAM EFFORT（チームの成果）」と記されたプレートが置かれていた。

ロバーツ監督はオンライン会見でその大谷の行動に言及。「ショウヘイは本当に素晴らしいチームメートだ。全く驚かないよ。確かに第4戦では大活躍したけど、第1〜3戦ではスネル、ヤマモト、エドマン、テオスカーが活躍して、誰がとってもおかしくなかった。彼はそれを理解していて、チーム全体の功績だと示した。素晴らしい姿勢だと思う」と賛辞を送った。

トロフィーを返却した大谷の行動には数々の称賛が寄せられていたが、この日のロバーツ監督の発言でファンが再度反応。「こうした一つ一つの姿勢や行動がチームの士気を高める」「執着がないのも大谷選手の人柄と言うか気質なのでしょう」「大谷さんは全く非の打ち所がない。人間離れしている」「人間なら裏の面が必ずあると思うが彼には見当たらない。不思議な人だ」などとコメントし、大谷の行動を称えていた。（Full-Count編集部）