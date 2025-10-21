ゆうちょ銀行と金利の高い地方銀行、定期預金の利息はどのくらい違うの？【2025年10月最新】
金利が高い預け先といえば、真っ先に思い浮かぶのはネット銀行です。しかし、地方銀行なども負けてはいません。大切なお金の預け先として新たに口座開設を検討するのもよいのではないでしょうか。
今回紹介する地方銀行には、インターネット専用口座が設けられており、地方銀行にわざわざ足を運ぶことなく個人口座を開設できます。
100万円預け入れした場合、1年間でどのくらい利息が付くのか計算してみましょう。※金利は2025年10月13日の時点
・商品名：ネット支店スーパーとくとく定期預金
・金利：1.0％
・預入期間：1年
・預入金額：1口当たり10万円以上100万円まで（1円単位）。1人100万円が限度
ネット支店総合口座を持っている個人の方であれば、誰でも利用できます。
もし、100万円を1年間預けた場合の利息は1万円（税引後7969円）となります。
＜参照＞徳島大正銀行 とくぎんネット支店「ネット支店スーパーとくとく定期預金」
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.0％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）。1人100万円が限度
セルフうどん支店のセルフ総合口座を持っている方であれば誰でも申し込みができます。
もし、100万円を1年間預けた場合の利息は1万円（税引後7969円）となります。
＜参照＞香川銀行 セルフうどん支店「超金利トッピング定期預金」
・商品名：だんだん定期預金ワイド
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：1口100万円以上300万円以内（1円単位）
日本国内に居住する満18歳以上で、四国八十八カ所支店の普通預金口座を持っている方なら、総額300万円の上限まで申し込みができます。特別金利の終了時期は未定。
もし、100万円を1年間預けた場合の利息は8500円（税引後6774円）となります。
＜参照＞愛媛銀行 四国八十八カ所支店「だんだん定期預金ワイド」
ちなみに「三井住友銀行」「三菱UFJ銀行」「みずほ銀行」といったメガバンクの1年もの定期預金も金利は「0.275％」です。
＜参照＞金利一覧−ゆうちょ銀行
「高金利といえばネット銀行」と思われがちですが、実は地方銀行のインターネット支店にも、魅力的な金利の商品が多くあります。
今回の場合、ゆうちょ銀行や大手メガバンクと比べると、受け取れる利息が「最大約3.6倍」にもなります。
メインで使っている銀行が別にあっても、「しばらく使う予定のないお金」がある場合は、金利の高いネット銀行や地方銀行のネット支店を選択肢に入れてみてはどうでしょう。少しの手間で、受け取る利息に差がつきます。
ただし、定期預金は満期まで引き出さないことを前提にした商品です。
途中で解約すると、当初の金利ではなく「中途解約利率」が適用され、利息が大きく減ってしまうこともあります。銀行によって条件は異なるため、預け入れる前に必ず確認し、当面使う予定のない資金だけを預けるようにしましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
徳島大正銀行 とくぎんネット支店
香川銀行 セルフうどん支店
愛媛銀行 四国八十八カ所支店
ゆうちょ銀行
まとめ
