日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サイドメニューの「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。

「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も発売

「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に「マック THE チキン」として初登場した2本入りのチキンのサイドメニュー。2024年に「チキチキン」へと名称を変更し、今年も期間限定で登場します。

同商品は、 粗びきブラックペッパーとガーリックのうまみが効いた、しっとりジューシーな骨なし一枚肉を使用した商品。サクサク食感の衣が特徴で、スティック状で食べやすいチキンとなっています。価格は290円〜（以下、税込み）。

また、2024年に発売された「夜マック」限定のセットも再登場。午後5時から販売される「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も同日から期間限定で発売されます。

「食べくらべポテナゲ大」は、「マックフライポテト（L）」と「チキンマックナゲット 5ピース」に、「チキチキン THE ガーリックペッパー」が2ピース入ったセットです。価格は630円〜で、単品での合計価格と比べて330円以上お得な商品です。

「食べくらべポテナゲ特大」は、「マックフライポテト（L）」2個と「チキンマックナゲット 10ピース」に、「チキチキン THE ガーリックペッパー」が2ピース入ったセット。価格は990円〜で、単品での合計価格と比べて640円以上お得になります。

いずれも11月下旬（予定）まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

また、2024年に引き続き、俳優の岡田准一さんが“双子の冒険家”に扮したテレビCMが10月28日から全国（一部地域を除く）で放映されます。