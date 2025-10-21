Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月21日は、Anker（アンカー）の極薄モバイルバッテリー「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」がお得に登場しています。

2025年7月に販売開始した新作アイテムの新色バージョンをお見逃しなく！

■この記事で紹介している商品

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ホワイト) 6,990円 （クーポンで20%オフ） Amazonで見る PR PR

Ankerの超薄型モバイルバッテリーの新色「ホワイト」モデルが20％オフで登場！

今年7月に発売した、Ankerの「Nano Power Bank（5000mAh, MagGo, Slim）」。昨日新色の「ホワイト」が発売しました。今なら注文確定時に20%オフとお得に登場しています。

約8.6mmを実現した超薄型モバイルバッテリーの新色モデルが、5,592円とお買い得価格で購入できるチャンスですよ。

MagSafe対応のiPhoneシリーズの充電に最適なマグネット式ワイヤレス充電を備え、充電中でもカメラレンズに干渉しないサイズ感もGOOD。

ケーブルレスで快適に充電できるだけでなく、Qi2規格によって最大15W出力で充電が可能。5000mAhの大容量で、iPhone 16なら約1回フル充電OKです。

ワイヤレス充電＋USB-Cポートを搭載。最大17W出力で2台同時に充電できて便利です

ワイヤレス充電に加えて、最大20Wの入出力に対応したUSB-C×1ポートを搭載。スマホを充電しながらワイヤレスイヤホンやスマートウォッチなども同時に充電できますよ。

2台同時に充電しても最大17W出力とパワフルなのも魅力的。

独自技術の「Wireless PowerIQ」を採用し、機器に合わせた出力の最適化と高い放熱性を実現。発熱しにくく、充電時間を短縮してくれる優れモノです。

コンパクトサイズでカバンに入れてもかさばりません！ 高級感のある見た目で充電がスマートに

約102mm×71mm×8.6mmとコンパクトサイズかつ、110gと軽量なので旅行や出張用に持ち運ぶのもラクラク。

シンプルなデザインながら指紋がつきにくいマット素材を使用しているので、汚れも目立ちにくいのもポイントです。

外出先でも充電したい時にすぐ使えて、スマホのバッテリー切れを防いでくれる便利なアイテムですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月21日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

