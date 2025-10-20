米アマゾン・ドット・コムが手がけるクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」（ＡＷＳ）で２０日、米東部地域を中心に障害が発生した。

米メディアによると、一部航空会社のアプリでチェックインや予約ができなくなるなど影響が広がった。日本でも一部のサービスが影響を受けたとみられる。

アマゾンは日本時間２０日午後４時過ぎ、「米国東部地域のクラウドサービスで、エラーの増加や処理の遅延が発生している」と明らかにした。同社は具体的な原因を明らかにしていない。

米ＣＮＢＣなどによると、この影響でユナイテッド航空やデルタ航空のほか、ウェブ会議システム「ズーム」や世界的な人気ゲーム「フォートナイト」など幅広いサービスで障害が発生した。

オンライン上の障害分析サイト「ダウンディテクター」によると、日本でも２０日夕にアマゾンのウェブサイトなどで障害が発生した。任天堂によると、同社のゲーム向けネットワークサービスでも障害が発生しており、関連している可能性がある。

アマゾンは日本時間２０日午後７時過ぎに「障害が発生したほとんどのクラウドサービスで復旧が進んでいる」と発表した。（ニューヨーク支局 小林泰裕）