¡¡Îò»ËÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¾ì³°¤ËÈô¤Ð¤¹Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£7²ó¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë±¿¤ó¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó0/3¤Ç100µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤Ç10Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤Ê¤É¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯»á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢ÃÏµå¾åºÇ¹â¤Î¡È¥·¥ç¡¼¡É¤¬Ìîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤¤¤«¤ËÂçÃ«¤Î»î¹ç¤¬À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤âÉÕ¿ï¤¹¤ë¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ï»Ë¾å½é¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤âÅöÁ³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¡£¤·¤«¤â1ËÜ¤Ï¾ì³°¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º¤ä¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç1»î¹ç2È¯¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÂÆ²Æþ¤êÅê¼ê¤â1»î¹ç10K¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤ÏÆ±»þ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¯»á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÃË¤¬¡¢Ìîµå¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¿ÍÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµÏ¿¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤Ê»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡Ä¡Ä¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ø¿ÍÎà¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èà¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ÎÏÃ¤À¤¬¡×¤È¡È¿Í´ÖÎ¥¤ì¡É¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡¢·ÁÍÆ¤Î»ÅÊý¤Ç°ÎºÍ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë