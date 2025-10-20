作新学院中野球部に所属する5人のマネジャー

8月に行われた中学軟式野球の日本一を決める“中学生の甲子園”「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」で、作新学院中は初優勝を果たした。中学校の部活ながら、同部にはマネジャーが所属。日々の練習のサポートだけでなく、遠征では宿泊施設とのやりとりや、昼食の発注、選手の誕生日にはプレゼント制作、歓送迎会など季節のイベントの仕切りなどと、多岐にわたって活躍しているという。“王者”を陰で支える存在とは。

まさに部をまとめる“マネジャー”だ。作新学院中野球部に所属するのは、2年生の小瀧陽心（こたき・ひなみ）さん、山崎琴美（やまざき・ことみ）さん、渡邉悠香（わたなべ・はるか）さん、1年生の増渕莉夏（ますぶち・りな）さん、松本綾乃（まつもと・あやの）さんの5人。「家族が野球好きでマネジャーをやってみたかった」「選手じゃなくても全国大会を経験できるのが魅力的だった」など、各々の理由は違えど、部員の力になりたいと意欲を持った生徒が入部してくるという。

日々の練習では、選手が練習後に食べる補食のおにぎりや、水分補給のためのウオータージャグを用意。校内のプレハブ小屋で、和気あいあいと準備する。活躍は平日のグラウンドに収まらない。週末の遠征では、宿泊先のホテルに到着時間を連絡し、鍵の受け取り、部屋割り決定を担当。試合ではアナウンス、スコアの記入も行う。

他にも、選手が誕生日の時は名前の読みを元にした“名前ポエム”の制作や誕生日会を企画し、大会前にはお守りを制作。プレハブ小屋に置かれている冷蔵庫と冷凍庫は、マネジャーから購入を保護者に直訴。主体になって様々な“仕事”に取り組んでいる。

加えて、学外のイベントでも力を発揮するという。「祝勝会とか3年生のお別れ会とかも全部マネジャーが仕切ってくれて、挨拶をどこに入れようとか場所はどこにしようとかどういう席順とか……そこまで全部段取ってくれて。マネジャー陣から仕切ってくれて、こちらはもう『はい、わかりました！』というだけの時もあります。いないと本当に大変です」と、マネジャーを指導する川野勲部長は、働きぶりを評する。

成長のための“我慢”「答えを言うのは簡単なんです」

“中学生離れ”の働きぶりを見せるマネジャー陣。しっかりした生徒ばかりだが、ミスをすることもある。その時に川野部長が大切にしているのが、“自分でたどり着くこと”だという。「こうするべきだという指導よりも『こういう方法もあったんじゃない？』と声をかけることは大事にしていますね。対話の中で本人がたどり着いた方が身につくと思うので。答えを言うのは簡単なんです」。仕事を頼む際には「こんな感じで電話するんだよ」のように、やり方も事前にレクチャー。ただ丸投げしているわけではない。何より「そもそもミスをしない子たちですけどね」と感心する。

卒業したマネジャーが手伝いに来ることもあるという。「本当にありがたいですね」と川野部長。それだけ3年間に思い入れがある経験をしたからこそ、“古巣”に貢献したいと、時間を割いてくれるのだろう。

選手たちは学校でも活発。マネジャー陣は「静かな方が珍しくて…」と半ば呆れ顔。しかし、2年生の小瀧さんは、「大変だけど結局楽しいんです。ありがとうとか、ごちそうさまでしたとか、おいしかったとか言ってもらえると嬉しいですね」と笑顔を見せる。“中学王者”の底力は、彼女らの日々の奮闘に支えられている。（磯田健太郎/Kentaro Isoda）