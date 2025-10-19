もうすぐハロウィーン。こういったイベントのときは、手間をかけすぎずに食卓を彩って楽しみたいもの。お金をかけない楽しみを見つけるのが得意なESSEフレンズエディターのかつらさんが、100円グッズを使ったスピーディーなテーブルコーディネート術を3つご紹介します。

お菓子をつめた小さなプレゼントでサプライズ箸置き

「ミニミニラッピング」にかわいらしいアメやチョコレートをつめて袋の口を結んだら、その上にお箸を置くだけ。オレンジ色が映える、箸置きに見立てた小さなプレゼントは、パーティの始まりからとても盛り上がるはず。

ポイントは、箸が置ける高さに調整してお菓子をつめすぎないこと。こんな箸置きがあったら、大人も子どもも思わず笑顔になってしまいます。

シールをはってチャーミングなフォーク＆スプーンに

「フレークシール36Pおかしなハロウィン」は、12柄が3枚ずつ入っているシール。同じシール同士をペアにしてフォーク＆スプーンの柄をはさんではるだけで、いつものカトラリーが一気にハロウィーン仕様になります。

使い終わったらシールをはがすだけでいつものフォーク＆スプーンに戻るため、準備も片づけもラク。子どもと一緒にペタペタ準備をして、楽しい時間を過ごせそうです。

リボンをグラスに結んで華やかに乾杯！

最後は、結婚式でワイングラスにリボンが結びつけてあるのを見て、ついマネしてしまったアイデアの紹介です。ハロウィーンの時期になると、100均ではキラキラしたオレンジ＆紫のリボンが多く出回ります。

今回は紫と金色の、比較的柔らかく結びやすそうな素材をチョイス。ワイングラスや子ども用のグラスにリボンを結んだら、ワンランク上の気分に。

100円ショップのグッズで簡単に食卓を彩って、ぜひステキなハロウィーンをお過ごしください。