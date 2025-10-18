¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¹¤ë¤è¡ª¡×¡¡¼Ø¸ý¤«¤éÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î»ÒÇ¢ª¡Ôµ¯¤³¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂçÈ¿¶Á
¡¡¿å¤È³ÊÆ®¡ª¡© YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMunchkin¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬¿åÆ»¿å¤òÉ¬»à¤Ë°û¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¿å¤ò°û¤à»Ñ¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¥¥å¡¼¥È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¥Ë¥ã¡©¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖKitten vs Water¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£»ÒÇ¤Î¡Ö¥³¥³¡×¤¬¡¢¼Ø¸ý¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë¿å¤Ë¶²¤ë¶²¤ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥³¤Ï¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¿å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÎ®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¸å¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤¹¥³¥³¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¥Ë¥ã¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¿å¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¿å¤È³ÊÆ®¤¹¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥³¤Ï¿å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿å¤Ë¿¨¤ì¤¿¸å¡¢Á°¤Ë½Ð¤·²á¤®¤¿Æ¬¤¬¤Ì¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¥³¡£¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤À¡ª ¿å¤À¤Ã¤¿¤Î¥Ë¥ã¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È·Ù²ü¤ò¤æ¤ë¤á¤Æ¿å¤ò°û¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ°²è¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë2¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿åÆ»¿å¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ë¿å¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥³¥³¤Ï¤Þ¤¿Æ¬¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿åÆ»¿å¤ÎÀª¤¤¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¿å¤ò°û¤â¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¥³¥³¡£ºÇ¸å¤ÏÀª¤¤¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°Â¿´¤À¥Ë¥ã¡×¤È»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿åÆ»¿å¤Èµº¤ì¤ë¥³¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÇ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¹¤ë¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¹¥¤¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¿å¤È³ÊÆ®¤¹¤ë»ÒÇ¤ÎÆ°²è¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£