Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤Þ¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÅêÂÇ¤ÇÂçË½¤ì¡£²áµî¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç1¿Í¤âÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡£½é²ó¤Ë±¦ÍãºÇ¾åÃÊ¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï±¦Íã¾ì³°¤ËÈô¤Ð¤¹Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£7²ó¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó0/3¤Ç100µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®100.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.4¥¥í¡Ë¤Ç10Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎµÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬Ã£À®¤·¤¿²÷µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ä¹¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤äÃ¯¤âÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤³¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂçÃ«ËÜ¿Í¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë