「かぎ針編み」が再ブーム。今年は花柄モチーフがトレンド、ストレス解消にも最適
コツコツと手を動かす時間も、完成品を愛でる時間も楽しい！ 初心者も楽しめるかぎ針編みに挑戦してみませんか？ ここでは、自身のブランド「Cinéame」のデザイナーとして活躍中のAme LIFEさんに、かぎ針編みの最新事情を伺いました。また、かぎ針編みにハマっているエッセ編集部公認インスタグラマーのアイテムもご紹介します。
今、「かぎ針編み」がブーム！
リラックスできてストレス解消にもなると、再び人気が高まっているかぎ針編み。
「かぎ針編みに必要なものは、毛糸とかぎ針とハサミだけ。YouTubeなどで編み方の動画もたくさん配信されていますし、気軽に始められますよ」
と話すのは、10月9日に編み物の新刊書籍を出版した、Ame LIFEさん。
初心者へのアドバイスを聞きました。
「まずは中心から外側に向かって編んでいく定番モチーフ“グラニースクエア”を編んでコツをつかむのがおすすめ。たくさんできたら、つなげてクッションカバーやバッグにすることもできます。最近は花柄がトレンドなので、慣れたらぜひ挑戦してみて」
最初はうまく編めなくても、それでガッカリしないでほしいそう。
「少しゆがんでいても、それがむしろかわいかったりします。アンバランスゆえの味や個性を楽しんでください」
ESSE読者もハマっている、かぎ針編みアイテム3選
「母が私と息子のために編んでくれたニット帽。息子用はあごひもつきです」（cさん）
「デイジー柄の鍋敷きは食卓のアクセントになって、料理がより楽しみに♪」（yuさん）
「出産前に、赤ちゃん用ミトンに挑戦。リボンがワンポイントになり、かわいい仕上がりに」（y_さん）