コツコツと手を動かす時間も、完成品を愛でる時間も楽しい！ 初心者も楽しめるかぎ針編みに挑戦してみませんか？ ここでは、自身のブランド「Cinéame」のデザイナーとして活躍中のAme LIFEさんに、かぎ針編みの最新事情を伺いました。また、かぎ針編みにハマっているエッセ編集部公認インスタグラマーのアイテムもご紹介します。

今、「かぎ針編み」がブーム！

リラックスできてストレス解消にもなると、再び人気が高まっているかぎ針編み。

【写真】かぎ編みアイテム

「かぎ針編みに必要なものは、毛糸とかぎ針とハサミだけ。YouTubeなどで編み方の動画もたくさん配信されていますし、気軽に始められますよ」

と話すのは、10月9日に編み物の新刊書籍を出版した、Ame LIFEさん。

初心者へのアドバイスを聞きました。

「まずは中心から外側に向かって編んでいく定番モチーフ“グラニースクエア”を編んでコツをつかむのがおすすめ。たくさんできたら、つなげてクッションカバーやバッグにすることもできます。最近は花柄がトレンドなので、慣れたらぜひ挑戦してみて」

最初はうまく編めなくても、それでガッカリしないでほしいそう。

「少しゆがんでいても、それがむしろかわいかったりします。アンバランスゆえの味や個性を楽しんでください」

ESSE読者もハマっている、かぎ針編みアイテム3選

「母が私と息子のために編んでくれたニット帽。息子用はあごひもつきです」（cさん）

「デイジー柄の鍋敷きは食卓のアクセントになって、料理がより楽しみに♪」（yuさん）

「出産前に、赤ちゃん用ミトンに挑戦。リボンがワンポイントになり、かわいい仕上がりに」（y_さん）