ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç3È¯
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¾×·â¤Î3È¯¤ËÅ¨·³¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÀ©ÃÆ¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Å¨·³ÈÖµ¼Ô¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿¡È¾×·â¡É¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ½é²ó¤ËÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Ãæ´Ö¤ËÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾ì³°ÃÆ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¹ßÈÄ¸å¤Î7²ó1»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ë3ËÜÌÜ¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÈÖ¥È¥Ã¥É¡¦¥í¥¸¥¢¥Ã¥¯µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬1»î¹ç3È¯¡£¿Í´Ö¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î»î¹ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±»æ¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÈÖ¥«¡¼¥È¡¦¥Û¥Ã¥°µ¼Ô¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµå¤Î»î¹ç¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¥°»á¤Ï2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë143¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤òÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤µ¤¨¡¢469¥Õ¥£¡¼¥ÈÈô¤Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊò¤ìµ¤Ì£¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3È¯¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿4ËÜÎÝÂÇ¤¬Ã±Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë5ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç10Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ÂçÃ«¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë