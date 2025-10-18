大谷やトラウト並みの本塁打率に注目

米国メディアからも注目が集まっている。オフにメジャー挑戦の可能性が高まっているヤクルトの村上宗隆内野手について、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は、2億ドル（約300億円）を超える契約を結ぶ可能性があり、移籍先の候補者として「ドジャースになる可能性が大きい」と予想した。

15日（日本時間16日）に公開した記事で、FAとなるカイル・タッカー外野手（カブス）に次ぐ高額契約を結ぶ選手として、村上の名を挙げた。記事では村上がプロ2年目の2019年以降に3805打席で247本塁打、15.4打席に1本のペースで打っていることに言及。「これは同期間のオオタニ（3962打席で258本）やマイク・トラウト（2530打席で164本）と同じ割合だ」と指摘した。

大谷は日本時代にはメジャーでプレーする現在ほど本塁打を量産しておらず、414試合で通算48本塁打だったのに対し、日本で本塁打を量産してきた村上は「若き日のヒデキ・マツイに近い存在といえる」と紹介。日本の10年間で332本塁打を放ち、ヤンキースでワールドシリーズ制覇の立役者となった松井秀喜氏の名を挙げた。

その上で同記事は「この名前に慣れておこう。この冬、そしておそらくこの先10年にわたり、ムネタカ・ムラカミについて何度も耳にすることになるだろう」と、メジャーでも活躍することを予想。「彼はすぐに2億ドル（約300億円）を超える契約を結ぶ可能性は十分にある。そして、多くの人にとっては残念なことだが、その相手がドジャースになる可能性が大きい」と、既に大谷翔平投手や山本由伸投手ら日本人選手と大型契約を結んだドジャースを、有力な移籍先として予想した。（Full-Count編集部）