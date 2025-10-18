お笑いタレント有吉弘行（51）が17日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。妻・夏目三久さんにも「あげたくない」ものを明かした。

視聴者から「食事の最後はどれで終わらせたい?汁ものorご飯orおかず」という質問が届き、おかずは熱々のうちに食べ切るのか、冷めてもいいから食事の後半まで残すのかという話題になった。

有吉は「熱いものは熱いうちに食べるっていう感覚は凄いあるんだけど、もうポテンシャルが30％ぐらいになってても楽しみにしてる。冷えたとんかつを」と、おかずが冷えていても楽しみになっていることを明かした。

これにマツコ・デラックスが「それは進化なのか…退化なのか、どっちなんだろうね」と相づち。すると、有吉は「もうね…でもね、凄い欲張りにはなってる」とし「絶対にあげたくないし。妻とかでも」と「ひと口ちょうだい」を受け入れられなくなっていると語った。

この意見にマツコは「それはそうよ。私、大っ嫌い!『ひと口ずつ、みんなで食べよう』。本当に無理」と理解。有吉は「もう…いっぱい食べたい。食べきれないくらい食べたい」と欲望があふれていると伝えると、マツコが「私さ、それ、多分だけど…だんだん死が近づいてるからだと思う。食べれる回数がもうさ…」と、普段食べない料理ほど譲りたくない気持ちが強いことを語った。