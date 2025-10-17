「TMZスポーツ」が報じた

メジャーリーグは目下リーグ優勝決定シリーズの激闘が繰り広げられている。ドジャースはメジャー最高勝率を記録したブルワーズ相手に3連勝を飾り、ワールドシリーズ進出に王手をかけた。そんな中、第2戦では両軍ファンが“出禁”になる事態になったようだ。米メディア「TMZスポーツ」が報じている。

問題が発生したのは14日（日本時間15日）、ブルワーズ本拠地アメリカンファミリー・フィールドで行われた第2戦だった。ブルワーズファンの女性、シャノン・コビラルシャックがラテン系のドジャースファンのリカルド・フォサードに対して「移民局に通報するぞ」と発言した場面がSNS上で拡散した。

ともに煽り合うシーンは大きな反響を呼び、これを受けブルワーズは声明を発表。「ブルワーズは球場に来る全てのファンがお互いをリスペクトすることを要求する。そして、人種、性別、国籍に対して不適切な発言は一許容切しない」とし、両者に対して球場の出禁を通達したとした。

同メディアによると、ブルワーズファンの女性は「メイク・ア・ウィッシュ」ウィスコンシン支部の理事の職を解雇されたという。一方でドジャースファンの男性は出禁になった理由を聞いていないと「TMZスポーツ」に話した。もっとも、同メディアはドジャースが3連勝したことで「幸いにもフォサードはブルワーズの本拠地に戻る理由はないのかもしれない」としている。（Full-Count編集部）