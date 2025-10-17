冬の乾燥に負けない♡ファンケルのエイジングケア クリームが新登場

乾燥やハリ不足など、40代からの肌悩みに寄り添う新たなエイジングケア※ クリームがファンケルから登場。2026年1月20日（火）より発売される「シールドチャージ クリーム」は、うるおいを守りながらベタつかず、長時間ふっくらとした弾力肌を叶える一品。ファンケル独自の「ペプチドパワー複合体」と「シールドチャージ処方」が、疲れた肌を内側から立て直します。※年齢に応じたケア

ペプチドパワーでハリと弾力をチャージ

「シールドチャージ クリーム」は、ファンケルが独自開発した「ペプチドパワー複合体」を配合。酵母由来のペプチドを中心に4種を組み合わせ、ハリや弾力を呼び覚ます処方です。

さらに、セラミド・ホホバ種子油・スクワランをバランスよく配合。肌に必要なうるおいを与え、乾燥による小じわやくすみを防ぎます。

軽やかでベタつかないテクスチャーながら、しっとり感が長時間続くのも魅力です。

12時間のうるおい持続♡心地よい質感の秘密

「シールドチャージ処方」により、うるおいを逃さず12時間しっとり感をキープ。

スイートピー花エキスやシソ葉エキス（ともに保湿成分）が外的ストレスから肌を守り、季節の変わり目や乾燥しやすい時期も安定した肌へ導きます。

また、エアレスジャータイプのレフィル容器は、衛生的で環境にも優しい仕様。適量を最後まで清潔に使えるのも嬉しいポイントです♪

ファンケルが叶える、負の乾燥ループを断ち切るケア

年齢を重ねるとともに減少する皮脂や細胞間脂質。乾燥によってバリア機能が低下すると、肌はダメージを修復しにくくなります。

ファンケルは、乾燥の“負の連鎖”を断ち切るため、「キンドリン1」というタンパク質と肌防御力に着目。

乾燥しがちな40代以降の肌を根本からサポートし、内側から弾むようなハリ感と、晴れやかな表情を取り戻します。

エイジングケア※を新しいステージへ

ファンケルの「シールドチャージ クリーム」は、エイジングケアの新定番として、忙しい日々を生きる大人の肌に寄り添います。

軽やかなつけ心地と確かな保湿力で、乾燥ダメージに負けない肌へ。毎日のケアに取り入れることで、肌本来のハリとツヤを呼び戻し、自信に満ちた表情を叶えてくれるはず♡