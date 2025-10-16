スコットは地区シリーズ中に離脱していた

ドジャースに帰ってきた左腕にファンが期待を寄せている。16日（日本時間17日）に本拠地で行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に向け、選手は15日（同16日）にドジャースタジアムで練習を行った。離脱していたタナー・スコット投手も姿を見せ、復帰を歓迎する一方で、左腕の“雰囲気”に注目するファンもいた。

スコットは9日（同10日）に本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦前、怪我のためナ・リーグ地区シリーズのロースターから外れた。突然の離脱にデーブ・ロバーツ監督は「私の理解する限りでは、下半身にできた膿瘍の切除を行ったとのことだ。小さな処置だ」と状況を説明していた。

チームが地区シリーズを突破しNLCSに進出したことで、今季61登板の左腕も合流。敵地で連勝し本拠地に戻ってきたチームメートとともに汗を流した。スコット合流を知ったファンは「おかえり」「帰ってきた」「持ってるモノは本物やと思う」とSNSでコメント。その中には、「なんか哀愁が漂うタナスコ」と表情に注目する声もあった。

スコットは今季4年7200万ドル（約108億円）でドジャースに加入。シーズン序盤は好調だったが、後半戦は16登板で0勝2敗、防御率6.92と不振に陥った。チーム最多23セーブを挙げた一方で、セーブ失敗もメジャー最多の10回を記録。ポストシーズンでの巻き返しが期待されている。（Full-Count編集部）