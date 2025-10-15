10月31日からのJapan Mobility Show 2025で「チャレンジ！未来の自動車整備士！」 各地で子ども向け「自動車整備士」の体験イベントも開催
「クルマが好き！」という子どもの頃の記憶を持つ人は多いかもしれません。そんなクルマを安全・快適かつ、環境にやさしく使い続けるために欠かせないのが「自動車整備士」です。
日本における自動車関連産業は、雇用・経済両面で国を支える基幹産業ですが、自動車整備士は国が知識・技能を認める国家資格を持つ専門職でありながら、高齢化や人材不足といった課題に直面しています。
そこで自動車整備に携わる人材の確保、育成を図ることを目的に活動する自動車整備人材確保・育成推進協議会は、国土交通省と協力。2025年10月31日(金)から11月9日(日)の間、東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」にブースを出展します。
その名も「チャレンジ！未来の自動車整備士！」。子どもが実物のクルマや工具に触れながら、自動車整備士の職業体験が可能です。プロの自動車整備士さながらの、4つの体験を通じて自動車整備士の仕事に触れることができます。
1．クルマの点検・整備の体験（要予約）
インストラクターから点検や整備のやり方を教わりながら、一緒に点検・修理作業に挑戦。エンジンやタイヤ、ライトのチェックを通じて、クルマの安全を点検します。対象は小学生で、時間は30分間。
・予約はこちらから（クルマの点検・整備の体験）
2．ボルト・ネジの締め付け体験（予約不要）
様々な工具を使い分け、形も大きさも異なるボルト・ネジを締め付ける体験ができます。こちらは未就学児〜小学生までが対象で、時間は20分間。
3．エンジン分解・組立体験（要予約）
工具を使って本物のエンジンを分解したり、組み立てたりする体験ができます。対象は小学生で、時間は30分間。
・予約はこちらから（エンジン分解・組立体験）
4．大型車ホイールナット緩み点検体験（要予約）
大型のタイヤについているナットが緩んでいないか、点検ハンマーを使った点検作業が体験できます。
対象は小学生で、時間は10分間。
・予約はこちらから（大型車ホイールナット緩み点検体験）
すべて子ども1〜2名、保護者の方も参加可能です。要予約コンテンツを体験いただいたお子様にはノベルティの配布を予定しております。
さらにJapan Mobility Show 2025以外でも自動車整備体験イベントを開催中です。たとえば関東では、埼玉運輸支局で「キッズ集まれ！自動車点検まつり IN SAITAMA」（10/19）、さらに中部では「浜松カーフェスティバル」（10/19）、「静岡カーフェスティバル」（10/26）といったイベントが開催予定です。
その他のイベントや専門学校や短期大学などのオープンキャンパスの情報も「自動車整備士になろう！」ホームページにまとまっています。さらに同ページでは、自動車整備士のシゴトをバーチャル体験することも可能。
「Japan Mobility Show 2025」は東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)で、2025年10月31日(金)〜11月9日(日)まで。この機会に「自動車整備士」について深く知ってみるのも良いかもしれませんね。
・「チャレンジ！未来の自動車整備士！」ホームページ
・「自動車整備士になろう！」ホームページ
[PR企画：自動車整備人材確保・育成推進協議会／国土交通省 × ライブドアニュース]