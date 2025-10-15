»³ËÜÍ³¿¡Ö·ë²Ì¤ÇÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡Â÷¤µ¤ì¤¿9²ó¤Ë¼«¿®¡Ä½é²óÀèÆ¬ÈïÃÆ¤Ï¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2004Ç¯¤Î¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¤ÎPS´°Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ÇÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÈïÃÆ¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö1¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²÷Åê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤Ç¤Ï9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¡£9·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ºÀï°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈïÃÆ¤Ç²÷µó¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬9²ó¤âÂ³Åê¡£¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ê9²ó¤ò¡ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¡£·ë²Ì¤ÇÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ë1¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë