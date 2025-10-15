¡Ö¾¯¤·²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡¢Îò»ËÅª¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¸å¤ÎSNSÅê¹Æ¤Þ¤È¤á
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¦ÆîÊÆ¤Î¶¯Å¨¤ÈÂÐÀï¤·¤¿10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ò1¾¡1Ê¬¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ì¥½¥óÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¡£
ÎëÌÚºÌ±ð
¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÁáÀîÍ§´ð
¡ÖºÇ¹â¤Î¾¡Íø¤Ç¤·¤¿¡£ÂåÉ½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Ä¹Í§Í¤ÅÔ
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡ªÎò»Ë¤Ë¹ï¤à¡£¡×
Ã«¸ý¾´¸ç
¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª½¤Àµ¤·¤Æ¼¡¡ªThank you for your support¡ª¡×
ÅÏÊÕ¹ä
¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëºÇ¹â¤Ê¾¡Íø¡ª¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¥¹¥¿³®Àû¡ª¡ª¡×
ÎëÌÚ½ßÇ·²ð
¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
°ËÅì½ãÌé
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë½é¾¡Íø¡ª¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª2 assists¡×
³ùÅÄÂçÃÏ
¡ÖHistoric night.¡×
ÁêÇÏÍ¦µª
¡ÖÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½µËö¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Ä¤¾¡×
¾®Àî¹Ò´ð
¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
Æ²°ÂÎ§
¡ÖWhat a game¡ªThank you for your support¡ªºÇ¹â¤Î»î¹ç¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¾åÅÄåºÀ¤
¡ÖºÇ¹â¤Î¾¡Íø¡ª¡ªºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ÅÄÃæÊË
¡ÖGood game¡£È¿¾Ê¤ÈÀ®Ä¹¤Þ¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃæÂ¼·ÉÅÍ
¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªºÇ¹â¤Î¾¡Íø¡¢½ãÌé·¯¥¯¥í¥¹¤¢¤¶¤¹¡ª¡ª¡×
µ×ÊÝ·ú±Ñ
¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Ã¤«¤é¡ª¡ª¡×
¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDFÅÏÊÕ¤Ï¡¢¸ÅÁãFCÅìµþ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë³®Àû¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤°ËÅì¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ËÅì¤Ï¡Ö¾¯¤·²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Ìá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î°ËÅì¤Ïµ×ÊÝ¤È¤Î¸òÂå¤Ç¸åÈ¾9Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¤¿¤À¡¢½ªÈ×¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¡¢FW¤Î¾®Àî¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½»Ë¾å¡ÖºÇÂ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤ë6¿Í¤Î¡ÈÇúÂ®¥¥ó¥°¡É
µ×ÊÝ¤â°ËÅì¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê²ø²æ¤ò¡Ë¼£¤·¤Æ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£