ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½ä¤ê¡Ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¡×¡¡µÞî±Éâ¾å¤·¤¿¿·Å¸³«¤ËÊÆµ¼ÔÃíÌÜ
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ø´ø´±
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè4Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè7Àï¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤·¡¢ÊÆµ¼Ô¤âÂ®Êó¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï²ñ¸«¤ÇÂè4Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏµÙÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Âè7Àï¤Çµß±ç¤È¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Èà¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ï4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¡¢6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçÃ«¤Îµß±çÅÐÈÄ¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÈà¡Ê¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¤ÇµåÂ®¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤òÏªÄè¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¾õ¶·¡£¤É¤ó¤Êµ¯ÍÑË¡¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë