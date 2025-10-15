µð¿Í¤ËÌ²¤ë°ïºà¡Ä2·³¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¡¡³ÐÀÃ¸Æ¤ó¤À¥³¡¼¥Á¤Î¡È°ìÀ¼¡É¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¡×
6Ç¯ÌÜ¡¦»³À¥¤ÎÂÇ·â²þÂ¤¡¢ÌðÌî2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬ÀâÌÀ
¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ³ÐÀÃµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µð¿Í¡¦»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤Ï6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢2·³¤Ç¼«¿È½é¤ÎÂÇÎ¨3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2·³¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1·³½Ð¾ì¤³¤½1»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ³Ê²½¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë½¼¼Â¤Ö¤ê¡£ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÌðÌî¸¬¼¡2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡¢ÂÇ·â³«´ã¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤È1·³ÄêÃå¤Ø¤Î²ÝÂê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í2·³¤Ïº£µ¨¡¢80¾¡44ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤òÀ©¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.264¡¢542ÂÇÅÀ¡¢576ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â»³À¥¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë100»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¤Ï96»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.219¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆ±.302¤È8Ê¬°Ê¾å¤â¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï1·³¥¹¥¿¡¼¥È¤â³«Ëë¤Ï2·³¡£½ÕÀè¤Þ¤Ç¤Î»³À¥¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÌðÌî¥³¡¼¥ÁÈ¯°Æ¤ÎÎý½¬¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë30¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÅª¤òºî¤ê¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡£¡Ö»³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤¬²¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÈ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»³¤Ê¤ê¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÂÇ¤ÄÎý½¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾å¤«¤éµå¤òÃ¡¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÇµå¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤¬º£¤Þ¤Ç¤È¿¿µÕ¤Ë¡¢¾å¤«¤éÃ¡¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ó´¶³Ð¤ÎÎý½¬¤«¤éËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÇ·âÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡ÖÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ·ø¤«¤éµÕÊý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£9·î28Æü¤Ë¤Ïº£µ¨1·³½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È10·î1Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥×¥í½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
Êá¼ê¤æ¤¨¤Î²ÝÂê¡ÖÇÛµå¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï1·³ÄêÃå¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¸ª¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÝÂê¤ÏÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¼åÅÀ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤æ¤¨¤ËÂÇÀÊ¤ÇÇÛµå¤ò¹Í¤¨²á¤®¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÅÀ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È·ë¹½¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´¶³Ð¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢ÇÛµå¤òÆÉ¤ß²á¤®¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡´ðËÜ¤ÏÄ¾µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éâ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÁÇÄ¾¤ËÄ¾µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÇ¼Ô¤Î3¿Í¤¬¡Ø¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¤è¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤ò½¦¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛµå¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ²½µå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡À±ÎÇ¹â¤Ç¤Ï±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é2·³¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï1·³½Ð¾ì¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¸°¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÌðÌî¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤½¤ì¤¬Å°Äì¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¡£°ìÈé¤à¤±¤¿24ºÐ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë