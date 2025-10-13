ドジャース公式TikTokが敵地に向かうナインの様子を公開

ドジャースは12日（日本時間13日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦に向かう選手の様子を公式TikTokで紹介した。チャーター機に乗り込むナインの姿を映像で公開。最後に登場したフレディ・フリーマン内野手の行動にファンが注目している。

決戦の地となるミルウォーキーに乗り込むため、ドジャースナインが空港に集結。TikTokの映像では、首にヘッドホンをかけた大谷翔平投手、サングラスをかけ笑顔の山本由伸投手など、グラウンドとは違った選手の表情を見ることができる。

43秒の動画のラストを飾ったのはフリーマン。他の選手は数秒しか登場しないにも関わらず、フリーマンだけは8秒もの尺を取られている。この8秒間、36歳のベテランは向けられたカメラを凝視。ゆっくりとチャーター機に乗り込む姿が収められている。

この“謎の8秒”にファンが反応。「顔動かなくて静止してるから面白すぎて笑」「最後のフリーマンにツボる」「フレディが凝視コンテストを実施」「パチっと目が覚めた」「皆んないい顔してるねと思いながら見てたら、フリーマンとずっと目が合うって」などのコメントが寄せられ興味津々の様子だった。（Full-Count編集部）