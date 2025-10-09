チョコプラ長田庄平 ABEMAラリージャパン応援隊長に就任
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月６日（木）から９日（日）の４日間にかけて愛知県・岐阜県で開催される、世界最高峰のモータースポーツ『FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025』を無料生中継する。このたび、大会中継を盛り上げる「ABEMAラリージャパン応援隊長」に、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が決定した。
世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、1973年の創設以来、半世紀にわたり開催されている世界最高峰のスプリントラリーだ。交通が遮断された一般道を舞台に、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ（SS）」によって構成され、ターマック（舗装路）、グラベル（未舗装路）など多様な路面でドライバーとコ・ドライバーが二人一組で挑む。
日本で行われる「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」は、４年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施。豊田市街地を全開走行する「豊田市スーパースペシャルステージ（SSS）」や、四季桜で有名な小原地区を駆け抜ける「小原スペシャルステージ（SS）」など新コースも登場。合計11か所20本のステージで争われ、初日の「鞍ケ池公園SSS」から最終日の「三河湖パワーステージ」まで、全SSの積算タイムで勝敗を決定。最終日には、豊田スタジアムでセレモニアルフィニッシュが行われる。
■ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平 就任コメント
このたび、ラリージャパンの応援隊長に就任することになり、本当に嬉しく、そして光栄に思っています。小さい頃から車やラリーに憧れてきましたが、実際に生で観るのは今回が初めてです。世界トップクラスのマシンを間近で見られることに、とてもワクワクしています。
ラリーの魅力は、公道を信じられないスピードで駆け抜ける迫力です。普段は味わえない爽快感を、会場でぜひ体感してほしいです。ラリーファンの方はもちろん、まだラリーを知らない方にも、一緒に1から楽しんでもらえたらと思います。初心者の方も大歓迎です。
僕自身、車が大好きで、プライベートでも複数台を所有しています。そんな自分がアンバサダーを務められるのは大変光栄ですし、この機会にモータースポーツの楽しさを広めたいと考えています。ラリージャパンを通して、たくさんの方に笑顔になっていただけるよう、全力で応援していきます。
＊
「体感するラリー」をテーマに新たな魅力を届ける『フォーラムエイト・ラリージャパン2025』。チョコプラ長田が「ABEMAラリージャパン応援隊長」として大会を盛り上げる様子とともに、世界最高峰のラリー選手権をぜひ「ABEMA」で楽しもう！
