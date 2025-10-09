ÏÂÀôÉ÷²Ö¡¢¥·¥Ö¥¢¥Ë¤ÇÍÄ¾¯´ü¡õ¹â¹»»þÂå¤Î¤ªÊõ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï£³Æü¡¢ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ØSHIBUYA ANIME BASE¡Ê#¥·¥Ö¥¢¥Ë¡Ë¡Ù#62¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦ÏÂÀôÉ÷²Ö¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Î¥¢¥Ë¥áÍúÎò½ñ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¡¦ÏÂÀô¤Î¥¢¥Ë¥áÊ×Îò¤òÍúÎò½ñ·Á¼°¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£ÏÂÀô¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¤ä¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤ò¡È½÷»ù¤é¤·¤¯Íú½¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ò³Ú¤·¤àµ®½Å¤Ê¤ªÊõ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2011Ç¯Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î²ÅÄÁí¸ç¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿»Ð¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×¡Ö¡Ø²ÅÄÌò¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¾®³ØÀ¸¤Î»ä¤Î¸µ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤é³Î¤«¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤ò¸«»Ï¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÎëÂ¼¤µ¤ó¡Ê²ÅÄÁí¸ç¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦ÎëÂ¼·ò°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØAngel Beats!¡Ù¤ò¸«¤Æ¡Ö²£Å¾¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÂÀô¡£¡Ö¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤Ë¡Ø¿²¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤»¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éCS¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âè£´ÏÃ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡££´ÏÃ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥¬¥ë¥Ç¥â¡ÊGirls Dead Monster¡Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¡ØMy soul,Your Beats!¡Ù¤Ç¡£¤¢¤ì¤Ç²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Ë¥¬¥ë¥Ç¥â¤Î¶Ê¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¿²¤ëÁ°¤ËÄ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
2014Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ¼Í¥¥ª¥¿¥¯¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÀô¡£¡Ö¤³¤Îº¢¤ÏÀ¼Í¥ÌÜÅö¤Æ¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡Ø¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢ö¡Ù¡Ø¶äº²¡Ù¤Ê¤É¤òÓÏ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ÎÆþÌî¼«Í³¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¼Í¥¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¹ðÇò¡£ÃçÂ¼¤¬¡ÖÆþÌî¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÏÂÀô¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÃçÂ¼¤¬¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÏÂÀô¤Ï¡Ö¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¥Ö¡¼¥à¤¬ºÆÇ³¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤éÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¾Â¤¬¿¼¤¯¤Æ¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢À»ÃÏ¡¦Ê¼¸Ë¸©Æôºê¤òË¬¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
